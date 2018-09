in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente, quello avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada della Cisa, all'altezza di Medesano, nella provincia di Parma, che ha causato la morte di una donna bergamasca di 71 anni e il grave ferimento di suo marito. Stando ad una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, l'automobile sulla quale viaggiavano i coniugi bergamaschi ha tamponato un camion che trasportava gesso: il veicolo sarebbe così rimasto schiacciato sotto il peso dell'autoarticolato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per liberare marito e moglie dalle lamiere, e i soccorritori del 118, che hanno purtroppo constatato il decesso della 71enne, morta sul colpo.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche un'eliambulanza, che ha trasportato il marito della vittima in codice rosso all'ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverato in condizioni di salute giudicate molto gravi. Stando a quanto si apprende, la donna lascia nove figli. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.