in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto dopo le 23 a Pioltello, comune dell'hinterland a est di Milano. Qui, lungo la Strada provinciale 14, due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Pesante il bilancio dei feriti: tre persone sono estratte estratte dalle lamiere delle vetture coinvolte e soccorse dal personale sanitario giunto a bordo di due ambulanze e di un'automedica.

I due feriti più lievi sono stati trasferiti all'ospedale di Cernusco, mentre il terzo, in condizioni gravissime, è stato ricoverato in codice rosso al San Raffaele di Milano ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente è in corso un'inchiesta. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza di Pioltello che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare cosa sia accaduto ed eventuali responsabilità nel grave sinistro.