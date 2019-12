in foto: (Immagine di repertorio)

Otto persone sono rimaste ferite nella serata di ieri, giovedì 5 dicembre, a Nerviano, in provincia di Milano. Coinvolta nell'incidente anche un'ambulanza, che si è ribaltata dopo uno schianto che ha riguardato anche due auto. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, che stando a quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza è avvenuto all'incrocio tra via Sempione e via Papa Giovanni XXIII attorno alle 21.15. Sul luogo dell'incidente sono intervenute cinque ambulanze e due automediche in codice rosso, in quanto si temeva per le condizioni di salute dei feriti, tra cui figurano anche un bambino di 10 anni e due ragazzini di 15 e 16 anni.

Nessuno dei feriti è in gravi condizioni

Per fortuna, una volta giunti sul posto i soccorritori hanno potuto accertare come nessuno dei feriti fosse grave. Coloro che hanno riportato i traumi più seri sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Legnano e Rho, mentre gli altri feriti sono stati soccorsi in codice verde e portati negli stessi nosocomi e all'ospedale di Castellanza per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco: i primi hanno svolto i rilievi di rito per cercare di determinare la dinamica del sinistro. Pare che l'ambulanza avesse le sirene accese e si stesse recando in emergenza verso Legnano: si sarebbe scontrata con una prima auto e successivamente, dopo essersi ribaltata, avrebbe travolto un'altra vettura che era ferma all'incrocio.