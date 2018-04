in foto: (Immagine di repertorio)

Spintoni, schiaffi, oltre a un'aggressività verbale che aveva posto i suoi piccoli alunni in una condizione di continuo timore e sottomissione. Una maestra d'asilo della Brianza è stata arrestata e posta ai domiciliari dopo che le indagini dei carabinieri di Varedo hanno documentato le violenze a cui sottoponeva i suoi alunni, tutti bambini dai 4 ai 6 anni di età. A sporgere denuncia ai carabinieri era stato il dirigente dell'asilo, dopo che alcuni genitori dei bimbi che frequentavano la sua struttura si erano lamentati di presunti episodi di maltrattamento nei confronti dei loro figli. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Monza, hanno consentito anche tramite attività tecniche – dunque intercettazioni ambientali – di documentare le condotte violente dell'insegnante, facendo scattare l'arresto, firmato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale monzese. Ai domiciliari è finita una donna di 45 anni, di nazionalità italiana. L'accusa di cui deve rispondere è di maltrattamenti su minori. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la maestra era aggressiva sia verbalmente sia fisicamente nei confronti dei suoi piccoli alunni: il suo comportamento violento si tramutava anche in strattoni e schiaffi, che naturalmente riducevano i bimbi in una condizione psicologica di sottomissione e paura per gli scoppi d'ira della loro insegnante.