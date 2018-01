Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano con le accuse di maltrattamenti in famiglia. Il 43enne, un cittadino cingalese, come riporta la testata "Milanotoday", si è reso protagonista di reiterate violenze nei confronti della moglie, una donna di 40 anni, sua connazionale. Le violenze sono avvenute a casa della coppia, un palazzo in via Boscovich (zona stazione Centrale) in cui i due lavorano come custodi, ma anche in altri luoghi: ad esempio nella scuola frequentata dalla figlia più piccola della coppia una bambina di 12 anni. È proprio nell'istituto scolastico che, alla fine dello scorso anno, il padre aveva schiaffeggiato con violenza la madre durante il saggio scolastico di fine anno: un gesto arrivato al culmine di una banale lite, compiuto davanti agli altri genitori.

Domenica l'uomo, ubriaco, ha preso a pugni la moglie.

È stato però un altro episodio a far scattare l'arresto: domenica l'uomo, completamente ubriaco, ha iniziato a prendere a pugni la moglie. La donna nel tentativo di sfuggire alla sua ira è scappata nella palestra condominiale, dove si trovava la figlia maggiore della coppia, una ragazza di 20 anni. Da lì ha chiamato la polizia, che ha mandato sul posto gli agenti delle volanti: i poliziotti hanno arrestato l'uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Dagli accertamenti è emerso che il 43enne era già stato condannato per lo stesso reato, con pena sospesa. La moglie ha confermato agli agenti che le violenze andavano avanti da tempo, anche davanti alle figlie della coppia.