in foto: Elisa Gierotto (Facebook)

Elisa Gierotto, mamma di 34 anni di Darfo Boario Terme, si è spenta dopo nove giorni di lotta agi Spedali Civili di Brescia. La giovane mamma di due bambini, era rimasta schiacciata durante una manovra dal suo stesso fuori strada, un Suzuki Vitara, che mentre era scesa dalla vettura per aprire un cancello, le è scivolato addosso schiacciandola contro l'ingresso della sua abitazione. Gravissime le ferite riportate, che alla fine non le hanno lasciato scampo.

Di professione insegnante, Elisa lascia un vuoto in tutta la comunità del paese, che in queste ore si sta stringendo attorno alla sua famiglia, ai figli e al marito di Elisa, ex comandante della Polizia Stradale. Ieri sera era in programma una fiaccolata che, con il sopraggiungere delle drammatiche notizie, è stata annullata.