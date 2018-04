Ha perso il controllo della motocicletta sulla quale viaggiava ed è caduto rovinosamente sull'asfalto: grave incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla Tangenziale Nord di Milano, nel tratto compreso tra l'innesto della Tangenziale Est e l'uscita di Sesto San Giovanni, in una parte della strada di competenza del Comune di Cologno Monzese, non molto lontano dagli studi Mediaset. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'eliambulanza che hanno trasportato il ferito all'ospedale San Raffaele, dove il personale medico gli ha riscontrato la frattura esposta di un femore: le sue condizioni di salute sono giudicate gravi, anche se l'uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire cosa sia accaduto: stando ad una prima ricostruzione, l'uomo alla guida della motocicletta, un 51enne, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. Nell'incidente non sarebbero coinvolte altre persone: la dinamica è ancora al vaglio dei poliziotti.