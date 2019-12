in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 50 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito con diverse coltellate al volto e al torace da tre persone. L'aggressione è avvenuta a Saronno, comune della provincia di Varese, il giorno di Santo Stefano: l'allarme è scattato intorno alle 12 quando è stato chiesto l'intervento del 118 in un condominio di alloggi popolari dell'Aler in via Amendola nel quartiere Matteotti. Sul posto sono giunte un'auto medica e un'ambulanza che hanno prestato le prime cure all'uomo ferito secondo quando trapelato al volto, al torace e alle gambe: nello specifico il 50enne presentava ferite da taglio al volto su entrambi gli zigomi, una ferita penetrante al torace ed una alla coscia sinistra.

L'aggressione da parte da tre uomini

Per questo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: nonostante le sue condizioni siano piuttosto critiche non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia locale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto e verificare quante persone hanno partecipato al violento litigio, i motivi che lo hanno causato e le eventuali responsabilità: secondo una prima ricostruzione, effettuata anche grazie al racconto di alcuni vicini, sembra che l'uomo sia stato assalito da tre individui, con cui avrebbe litigato nell'androne di uno dei complessi popolari per motivi al momento sconosciuti.