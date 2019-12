in foto: Immagine di repertorio

Spaventoso incidente questa mattina a Saronno dove due studentesse di 17 e 20 anni sono state investite da un'auto mentre attraversavano la strada. Le giovani amiche sono state travolte in via Dalmazia, poco prima delle 8: secondo quanto ricostruito finora sembra che la vettura, forse a causa della pioggia battente, abbia travolto in pieno le due. Per fortuna l'auto non andava a velocità elevata e per questo l'impatto non è stato violentissimo.

L'automobilista si è fermato per prestare soccorso

Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza per prestare le prime cure alle giovani studentesse: per fortuna entrambe sono state medicate sul posto, e poi sono state trasportate in pronto soccorso per accertamenti, ma le loro condizioni non sembrano preoccupanti. Ad allertare i soccorritori è stato il conducente dell'auto che le ha investite che si è fermato immediatamente dopo l'incidente: l'uomo ha raccontato agli agenti della polizia locale giunti poco dopo di non aver visto le due ragazze a causa della pioggia intensa. Gli agenti hanno poi lavorato per far defluire il traffico congestionato a causa proprio del sinistro avvenuto nell'ora di punta del mattino quando lavoratori e studenti si dirigono rispettivamente al lavoro e a scuola.