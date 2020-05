in foto: Immagine di repertorio

Li attirava a casa promettendo loro della marijuana poi una volta ottenuta la loro fiducia chiedeva in cambio della droga rapporti sessuali, per questo un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri di Saronno con l'accusa di violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli abusi nel suo appartamento dove li attirava per vendere marijuana

L'arresto è avvenuto all'alba di mercoledì 6 maggio quando i militari si sono presentati nell'appartamento dell'uomo dove negli ultimi anni sarebbero avvenuti numerosi incontri con ragazzini poi finiti nella sua trappola. Il 49enne noto nella cittadina in provincia di Varese perché gestore di un noto negozio di accessori e abbigliamento da almeno tre anni abusava di ragazzini minorenni tutti di età compresa tra i 14 e i 18 anni che riusciva a portare nel suo appartamento con la scusa di vendere loro della droga: l'iter da lui seguito era sempre lo stesso, le vittime erano giovani che lui conosceva di persona e che quindi si recavano in negozio come clienti, è qui che li invitava a casa per offrire dosi di marijuana. Una volta ottenuta la droga però chiedeva in cambio come forma di pagamento prestazioni sessuali, spesso facendo leva sul debito maturato e sulla difficoltà che questi avevano nel corrispondergli denaro.

Tra le vittime anche un ragazzino affetto da problemi psichici

Nel dicembre del 2018 però l'uomo è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente e durante un controllo nel suo appartamenti i militari hanno trovato, analizzando il contenuto di cellulari e computer sequestrati nel corso dell'operazione, particolare inquietanti. Per questo l'attenzione si è spostata dallo spaccio di sostanza stupefacenti ai presenti abusivi come confermati nel corso delle indagini dalle testimonianze di alcuni ragazzini, vittime dell'uomo. Tra questi anche un ragazzino con problemi psichici. L'uomo ora dovrà rispondere di 23 capi d'imputazione, tra questi pedopornografia, violenza sessuale, induzione alla prostituzione minorile e spaccio di sostanza stupefacente.