in foto: Immagine di repertorio

Stava tornando a casa quando ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro una colonnina di metano, immediato l'intervento del personale medico del 118 sul posto, purtroppo però l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 1° gennaio, nella frazione di Mazzoleni, a Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo.

L'anziano è morto sul colpo

L'uomo alla guida della vettura, un 72enne residente nella zona, stava percorrendo una strada cittadina quando per motivi ancora da chiarire è finito fuori strada schiantandosi contro una colonnina del metano. Sul posto sono accorsi soccorritori del 118 e carabinieri provenienti da Zogno, oltre ai vigili del fuoco. L'uomo purtroppo è stato dichiarato morto poco dopo. Mentre i pompieri sono intervenuti per registrare eventuali danni: per fortuna però non c'è stata nessuna perdita dalla colonnina di metano.