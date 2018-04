in foto: Sana Cheema (foto dal profilo Instagram)

La morte di Sana Cheema ha sconvolto la comunità bresciana: la venticinquenne pakistana, che da tempo viveva nella città lombarda, sarebbe infatti stata uccisa dalla propria famiglia nel suo paese d'origine, perché voleva sposare un cittadino italiano. Queste, per ore, le notizie frammentarie che arrivano dal Pakistan, anche se maggiore chiarezza probabilmente sarà fatta nelle prossime ore.

Ed intanto, sui social network, si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti della ragazza uccisa. "Hai pagato così la tua voglia di libertà", ha scritto qualcuno, in riferimento a quello che al momento sarebbe il presunto movente dell'omicidio della giovane. Su Instagram, in particolare, i messaggi di cordoglio continuano ad aumentare con il passare delle ore.

La sua colpa, dunque, sarebbe stata solo quella di essersi innamorata di un ragazzo italiano e di volerlo sposare. Negli scorsi giorni la giovane era tornata in patria, nel distretto di Gujrat, nella parte nord-orientale del paese non distante dal confine con l'India, per far visita ai parenti: e proprio loro la avrebbero uccisa: il padre e il fratello sono stati arrestati dalle autorità pachistane per aver sgozzato la 25enne, i cui funerali sarebbero già stati celebrati nel suo Paese natale.

La notizia è stata riportata da il "Giornale di Brescia": l'intera famiglia di Sana viveva nel comune lombardo, dove la ragazza aveva frequentato le scuole e aveva poi trovato lavoro in una scuola guida. Il fratello e il papà della ragazza si erano poi trasferiti in Germania, mentre Sana era rimasta a Brescia, dopo essersi era innamorata di un ragazzo del posto e con lui aveva intenzione di costruirsi una famiglia. Un desiderio che a quanto pare le sarebbe stato fatale.