Ha ricevuto una multa da 700 euro, il ritiro con sospensione immediata della patente e una decurtazione di 10 punti dalla patente, l'autista trovato positivo all'alcol test dalla polizia stradale nel Lodigiano. L'uomo era alla guida di un bus a bordo del quale si trovavano in quel momento circa 66 persone, anziani che da una parrocchia di Modena erano partiti per raggiungere il parco naturale del Sacro Monte del Varallo. Alle 9 del mattina di sabato mentre era fermo alla stazione di servizio di San Zenone Est, l'uomo, 47enne, è stato fermato dagli agenti della polizia stradale della sottosezione di Guardamiglio: un normale controllo nel quale, dopo la visione di documenti di guida e dell'auto, è stato sottoposto anche all'alcol test.

I parrocchiani in gita costretti a cambiare autobus

Ed è così che la polizia ha scoperto come il realtà l'agente avesse in quel momento un tasso di alcol nel sangue pari a 0,66 grammi per litro: secondo il Codice della Strada invece i conducenti professionali hanno una soglia di tolleranza pari a 0, al contrario degli automobilisti, per cui il limite consentito è 0,5 gr/l. I passeggeri ignari di quanto stesse accadendo erano intenti a consumare la propria colazione all'interno del MyChef della stazione di servizio: una volta ritornati verso il pullman hanno fatto l'amara scoperta. L'autista impossibilitato a rimettersi alla guida ha chiamato l'azienda di trasporti che ha immediatamente inviato a San Zenone un altro autista che ha preso in consegna gli anziani e li ha condotti fino a destinazione. L'uomo che agli agenti ha raccontato di aver bevuto "solo qualche bicchiere" la sera precedente, ora rischia il licenziamento.