in foto: Immagine di repertorio

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo alla guida della vettura che questa mattina è finita in un fosso mentre percorreva la strada Statale 498 nei pressi di San Martino in Beliseto, in provincia di Cremona. Stando a quanto ricostruito sembra che la vettura, un'Audi, sia uscita fuori strada improvvisamente e che il 75enne alla guida sia morto sul colpo.

Il corpo dell'uomo estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

L'allarme è scattato mercoledì mattina intorno alle 11.30 quando è stato chiesto l'intervento del 118 lungo la strada Statale poco distante dalla città di Cremona per un incidente stradale. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'auto medica con personale sanitario a bordo, insieme con i vigili del fuoco e gli agenti di polizia stradale, provenienti da Cremona. Le condizioni dell'uomo alla guida sono apparse subito disperate, la vettura era praticamente accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dell'uomo dall'auto.

Si indaga sulle cause dell'incidente, forse un malore

Nonostante il tempestivo intervento da parte dei soccorritori però purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, una volta estratto dall'abitacolo il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ipotesi avanzata dagli agenti della stradale è probabile che l'anziano automobilista sia stato colto da un improvviso malore mentre guidava e che per questo sia finito fuori strada. Non è escluso però che l'incidente sia stato provocato dall'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, che ha fatto perdere il controllo al conducente. I rilievi riusciranno a chiarire cosa sia accaduto. Stando a quanto si apprende sembra che l'uomo fosse sposato e avesse un figlio che però risiede all'estero: avvertito della morte del padre, sta rientrando in Italia.