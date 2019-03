Tre auto e un camion si sono scontrati lungo le strada che collega i comuni nel Milanese di San Giuliano e Melegnano attraverso le provinciali Cerca e Binasca: il violento incidente è avvenuto poco prima delle 9. Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze alle quali si è aggiunto poco dopo un elicottero del soccorso sanitario: tra i feriti infatti, particolarmente gravi sono risultate le condizioni di una donna di 41 anni, alla guida di una delle due auto coinvolte. Ferita al torace, la vittima lamentava traumi e dolori su tutto il corpo, per questo è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove è giunta in codice rosso.

Mentre gli altri due feriti sono stati medicati sul posto e per loro non c'è stato bisogno del ricovero. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia stradale che hanno chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi del caso: stando a una prima ricostruzione potrebbe essere stato un sorpasso azzardato a causare l'incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e tre auto, una Fiat Cinquecento, un'Alfa Romeo Mito e una Smart. A bordo della prima auto c'era la donna che ha riportato le ferite più serie.