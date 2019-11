in foto: (Foto Facebook Comune San Giuliano Milanese)

Sulle strade di San Giuliano Milanese, nell'hinterland di Milano, esiste un problema legato alla velocità: alcuni automobilisti sono stati sorpresi a sfrecciare addirittura a 130 chilometri orari su vie dove, come prevede il Codice della strada, il limite è di 50 all'ora. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di attivare un servizio di monitoraggio tramite quattro autovelox mobili, da posizionare di volta in volta in otto diverse strade considerate particolarmente a rischio. Il pattugliamento degli autovelox è già cominciato, anche se le multe inizieranno ad arrivare a partire dal prossimo anno.

La nota del Comune

Su Facebook è apparsa una lunga nota pubblicata sulla pagina del Comune di San Giuliano Milanese, in cui vengono elencati tutti i dettagli relativi a questo intervento, pensato per cercare di alzare il livello della sicurezza stradale in città. La comunicazione principale è che il 19 dicembre, alle ore 21, in Sala Consiliare verranno presentati i dati di questa prima fase di monitoraggio. Un punto importante è quello che riguarda i limiti di velocità previsti. Il Comune, sempre attraverso Facebook, specifica che: "I limiti nei centri urbani non sono stati modificati; pertanto, è prevalentemente vigente il limite dei 50 km/h, salvo diversa segnaletica. Dunque, in città il limite è di 50 km/h, salvo diversa segnalazione. Significa che se il 30 km/h è prima del box bisogna passarci davanti a 30 km/h, se è dopo ci si può passare a 50 km/h.

Il costo

Nella nota si parla anche dei soldi che saranno investiti per finanziare l'installazione dei velox. Nel post si legge: "Il costo del progetto è di € 3.725,00 iva inclusa ed include le attività tecniche di supporto alla prevenzione e al controllo delle infrazioni, l’assistenza ordinaria nei casi di danneggiamento dei box dovuto a cause naturali, accidentali o atti vandalici, la riparazione e/o sostituzione dei dispositivi e/o delle parti difettose o danneggiate, la manutenzione standard (controllo quadrimestrale con eventuale pulizia)".