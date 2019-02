in foto: La droga sequestrata dai carabinieri allo spacciatore

Hanno effettuato senza saperlo il tipico scambio di soldi e droga in un velocissimo passaggio di mani sotto gli occhi vigili dei carabinieri, per questo uno spacciatore è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È lunedì pomeriggio e siamo a San Giuliano Milanese quando i militari assistono lungo la via Emilia a uno strano movimento tra due persone. Per questo si avvicinano e trovano uno dei due, un uomo di 49 anni di origini filippine in possesso di un cospicuo quantitativo di shaboo, quella che viene definita la droga degli zombie, una metanfetamina fortissima capace di provocare danni irreversibili al corpo umano.

L'uomo nascondeva in casa oltre 220 dosi di shaboo pronte alla vendita

Nelle tasche del pusher c'erano ben 15 dose pronte prontamente nascoste in diversi pacchetti di caramelle Friskis. I militari hanno poi trovato nell'appartamento dell'uomo, incensurato, oltre 22 grammi della stessa droga pronti a essere divisi in dosi da vendere, 23 dosi già confezionate e circa 3.800 euro in contanti.