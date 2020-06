in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sabato sera a San Giuliano Milanese dove un 43enne è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nello schianto coinvolta anche una moto

L'incidente è avvenuto poco dopo le 22 in via Emilia, all'altezza di via delle Crociate, nel comune alle porte di Milano: è qui che sono giunti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'auto medica insieme con i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. Sono i militari che stanno indagando sulla dinamica del sinistro non ancora ricostruita del tutto: nell'incidente oltre all'auto è rimasta coinvolta anche una moto, mentre in un primo momento si pensava che lo schianto fosse avvenuto proprio tra i due mezzi, l'ipotesi più acclamata al momento è che in realtà l'uomo sia stato investito dalla vettura. È probabile che la moto sia sopraggiunta in un secondo momento, ma saranno i rilievi dei militari a chiarire l'esatta dinamica.

Cinque persone coinvolte, due sono finite in ospedale

La vittima un 43enne è stato soccorso in codice rosso dal personale medico ma le sue condizioni si sono rivelate subito drammatiche tanto che non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso sul posto. Nell'incidente sono rimaste coinvolte cinque persone, due delle quali sono state trasportate in ospedale a Melegnano in codice verde, tra questi l'uomo alla guida dell'Audi che ha travolto il 43enne poi deceduto: si tratta di un 52enne che è risultato negativo all’alcoltest e che avrebbe raccontato di non essersi accorto della presenza del pedone. L'impatto è stato violentissimo e la vittima è stata sbalzata per oltre dieci metri, finendo sull’asfalto.