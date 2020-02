in foto: Immagine di repertorio

Sono tre le persone arrestate questa mattina dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese con l'accusa di tentata estorsione ed incendio in concorso. Secondo quanto comunicato dai militari i tre raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lodi sarebbero legati a un'organizzazione criminale attiva nella provincia di Milano dedita al racket. Gli arresti sono stati effettuati questa mattina all'alba nei comuni di San Giuliano Milanese, San Donato Milanese e Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Le indagini dopo tre incendi ai danni del gruppo Luce Immobiliare

Le indagini, avviate nel marzo del 2019 a seguito di tre incendi tutti avvenuti ai danni del gruppo “Luce Immobiliare”, hanno comprovato l’esistenza di un’organizzazione criminale attiva nella zona di San Giuliano Milanese e nel sud di Milano, composta da sodali vicini ad ambienti di Criminalità Organizzata di tipo mafioso dediti al racket ed autori degli attentati incendiari con finalità estorsive. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà in mattinata.