Una tragedia si è consumata lunedì sera a San Donato Milanese quando un giovane di 23 anni si è tolto la vita lanciandosi dal secondo piano dell'appartamento dove viveva con la propria famiglia. Avrebbe salutato i genitori augurando loro la buona notte e dicendo "Vi voglio bene", per poi decidere di suicidarsi: il gesto sarebbe stato compiuto intorno alle 23. Una storia che però ha un precedente avvenuto nel pomeriggio: lo stesso ragazzo infatti intorno alle 17 era stato vittima di un furto, un uomo, di origini nordafricane, gli ha strappato dal collo una collanina d'oro dopo avergli spruzzato in faccia uno spray al peperoncino per renderlo vulnerabile.

I carabinieri stanno indagando per capire se ci sia una connessione tra gli eventi

Il 23enne si è recato immediatamente alla stazione dei carabinieri di San Donato per denunciare il tutto e i militari proprio grazie alla sua testimonianza sono così riusciti in poco tempo a individuare l'aggressore, un uomo di 25 anni di nazionalità marocchina. Una volta formalizzata la denuncia il giovane è tornato a casa e intorno alle 23, dopo aver cenato con i genitori si è lanciato dalla finestra della sua camera. I carabinieri ora sono al lavoro per capire se ci sia una connessione tra i due episodi.