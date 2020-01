in foto: Immagine di repertorio

Stava percorrendo via Trieste nel comune di San Colombano, nel Lodigiano, quando ha investito con la sua auto una ragazza di 17 anni intenta ad attraversare sulle strisce pedonali. La donna, una pensionata residente in zona, non si è però fermata a prestare soccorso ma è fuggita via lasciando sull'asfalto la studentessa: la giovane, soccorsa dal personale medico del 118, è stata trasportata immediatamente in ospedale al San Matteo di Pavia mentre i carabinieri allertati si sono messi immediatamente sulle tracce dell'automobilista.

L'anziana dovrà rispondere dell'accusa di omissione di soccorso

È bastato poco ai militari per individuare l'auto investitrice alla cui guida c'era una pensionata residenza nel Lodigiano: grazie ai rilievi e alle immagini delle telecamere di sorveglianza infatti i carabinieri hanno rintracciato l'auto poco dopo. La donna alla guida, per causa ancora da chiarire, si è allontanata dal luogo dell'incidente e ora rischia l'accusa di omissione di soccorso. Intanto la 17enne soccorsa da un'ambulanza della Croce azzurra di Chignolo Po insieme con l'auto infermieristica di Sant'Angelo è giunta in condizioni serie al Policlinico San Matteo di Pavia dove fortunatamente non le sono stati riscontrati traumi gravi: l'allarme è dunque rientrato e la 17enne se la caverà con qualche giorno di prognosi. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri sembra che l'anziana abbia urtato la ragazza intenta ad attraversare prima di fuggire.