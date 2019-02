in foto: Christian Scaramella e il figlio Federik morto nell’incidente

Si chiama Federik Scaramella il ragazzo di 17 anni morto in un incidente sulla neve in Svizzera, a Mesocco, domenica pomeriggio. Il giovane originario di Samolaco, in provincia di Sondrio, era in compagnia del padre col quale stava facendo un'escursione in motoslitta quando sono improvvisamente precipitati in un burrone per centinaia di metri. Il ragazzo è morto sul colpo mentre il padre è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bellinzona. I due erano partiti da San Sisto, a Campodolcino, a bordo della motoslitta intenzionati a compiere un'escursione proprio in zona Alp de Barna.

Dede diviso tra la passione per la montagna e le motoslitte e il motocross

Dolore e sgomento i sentimenti che si respirano questa mattina nella piccola comunità di Samolaco, dove Christian Scaramella è un noto e apprezzato artigiano, e il giovane Federik un 17enne amato da tutti, conosciuto col nome di Dede. Dal suo profilo Instagram emerge la passione per lo sport e la montagna, tra motocross e motoslitte. Sono tanti i messaggi di cordoglio lasciati dagli amici: " Sarà difficile dimenticare quel sorrisetto da furbo e quegli occhi con cui riuscivi a far ridere tutti", si legge nella didascalia di una foto di Federik da piccolo postata da un amico. Il recupero dei due, padre e figlio, è stato effettuato dalla Rega, il servizio di elisoccorso elvetico, che ha ricomposto il corpo di Federik in attesa di ricevere dalla magistratura del Canton Grigioni il nulla osta per il rimpatrio.