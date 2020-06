Dieci piccoli rondinini sono stati ritrovati in un sacchetto abbandonato in mezzo a un campo a Samarate, in provincia di Varese. Un gesto, quello di chi li ha abbandonati, che avrebbe potuto costare loro la vita.

I pulli, che appartengono a due diverse nidiate, stati ritrovati e tratti in salvo in tempo e per fortuna sono in buone condizioni. Erano ancora caldi, quindi chi li ha abbandonati si era allontanato da poco. I piccoli hanno tra i 10 e i 20 giorni. Ora sono stati affidati alla Lipu, la Lega italiana protezione uccelli, che in una nota spiega: "Chi li ha gettati avrà sicuramente distrutto i nidi, come purtroppo ancora troppo spesso capita, segno di un’ignoranza dura da debellare".

Di solito le rondini si riproducono tra maggio e agosto, quello attuale è quindi un periodo delicato per queste specie, che è estremamente preziosa anche per la sicurezza sanitaria della società umana, dal momento che le rondini sono "insetticidi naturali" che contribuiscono alla riduzione del numero di zanzare e mosche. Il nido della rondine è costruito con fango e solitamente attaccato su travi o muri, in vecchie stalle o altre costruzioni di campagna, ma anche sotto i ponti. La paglia o i crini di cavallo sono inseriti a costituire il nido, che è modellato con le penne. Normalmente ogni coppia depone quattro o cinque uova per volta.

Se a Samarate c'è chi si comporta in modo incivile nei confronti dei piccoli di rondine, nella stessa provincia di Varese c'è anche un comune che si è fatto "protettore" delle rondini. Si tratta di Luvinate, che in collaborazione con Lipu ha lanciato la campagna ”Segnala i nidi”, per realizzare un censimento dei nidi di rondine, rondone e balestruccio: l’obiettivo è verificare la presenza di queste tre specie, per eseguire una prima mappatura e poter avviare azioni di tutela.