in foto: Il manifesto degli studenti contro Matteo Salvini (Foto: Rete studenti Milano)

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini aggredito da uno studente che gli sta per scagliare addosso un libro. È uno dei manifesti apparsi nella notte a Milano e affissi da Rete studenti Milano per annunciare il prossimo corteo di protesta contro il governo giallo-verde, in programma nel capoluogo lombardo il 16 novembre. L'associazione studentesca ha rivendicato la "paternità" dei manifesti, spiegandone il significato: "Questa notte sono apparse per la città, per mano di Rete Studenti Milano, alcune gigantografie raffiguranti in modo piuttosto particolare il Ministro degli Interni Matteo Salvini; nella prima immagine, aggredito da uno studente con in mano un libro, metafora della doverosa lotta all’ignoranza, ormai diventata la migliore alleata del vicepremier e utilizzata dallo stesso come strumento per fomentare l’odio e colpire i cittadini alla pancia, e nella seconda rappresentato come un topo di fogna, a sottolineare le fin troppo evidenti analogie con i neofascisti (ad esempio, Casapound), dai quali riceve un forte supporto". Il corteo contro il governo Conte, sostenuto da Lega e Movimento 5 stelle, partirà alle 9.30 da piazza Cairoli.