Dramma nella stazione di Quarto Oggiaro, dove un trentasettenne è rimasto ucciso cadendo dal treno in corsa, su cui era saltato, forse in un disperato tentativo di afferrarlo "al volo" dopo la partenza. L'uomo è morto sul colpo, caduto dai respingenti che si trovano tra una carrozza e l'altro, finendo per essere dilaniato dal passaggio del treno sul proprio corpo.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 7.20, nella stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro, nella Municipalità 8 del capoluogo milanese, all'altezza di via Amoretti. L'uomo, risultato essere un cittadino egiziano regolare sul territorio italiano e che lavorava nel campo dell'edilizia, sarebbe arrivato sulla banchina del binario 2 poco dopo la chiusura delle porte del treno regionale 815. Il treno, partito alle 7.02 da Cardorna ed arrivato poi a Saronno alle 7.37 in direzione Varese, era appena ripartito, quando l'uomo avrebbe saltato sui respingenti, i ganci che si trovano tra le carrozze tenendole unite.

L'uomo sarebbe rimasto in piedi tra due carrozze, forse pensando di risalire dalle porte una volta arrivato alla stazione successiva, quella di Saronno, ma non ce l'ha fatta: ad un certo punto è caduto ed è finito sotto i binari, venendo schiacciato dal treno che è arrivato a Saronno dove è stato prima fermato e poi soppresso. Niente da fare per l'uomo, che è rimasto dilaniato dal passaggio del treno, rimanendo ucciso sul colpo.

Diversi anche i disagi alla circolazione per studenti e pendolari: la linea S3 è infatti rimasta bloccata per almeno tre ore, con nove treni cancellati, per permettere i rilievi del caso agli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda per accertare le esatte dinamiche e responsabilità. I treni regionali e quelli della linea S1 hanno viaggiato invece regolarmente, seppur con un ritardo medio di venti minuti.