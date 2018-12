Ultimi due giorni utili per partecipare al contest che dà la possibilità di vincere i biglietti per i concerti di Salmo. Il rapper italiano, che si esibirà in un tour per promuovere il lancio del suo nuovo album "Playlist" ha praticamente venduto tutti i ticket in pochissimi giorni. Le tappe saranno Roma, Milano e l'ultima aggiunta Vigevano. Proprio nelle prime due città sarà possibile assistere al live del rapper grazie al contest. Da qui nasce l'idea e la possibilità, per la gioia di tutti i fan italiani, di partecipare a un contest su Facebook per portarsi a casa gli ultimissimi biglietti rimasti e il meet&greet con l'artista: un incontro ravvicinato con il rapper sardo.

Il contest termina il 12 dicembre

In collaborazione con Wiko, brand francese di telefonia, Salmo ha dato vita a "Salmo, change the game!", un’esortazione, ma anche un hashtag già rintracciabile sui social digitando #SalmoChangeTheGame che è il mood del contest: se il gioco non ti piace, cambialo. Dunque se i biglietti sono terminati, crea un modo alternativo per trovarli! Il concorso, valido fino al 12 dicembre, sarà visibile anche sulle pagine Instagram, Twitter e YouTube di Wiko, oltre che sul profilo Facebook di Salmo. Grazie alla collaborazione tra Wiko e Salmo, i fan potranno usufruire di video esclusivamente rilasciati e avranno modo di seguire da vicino gli attimi più caldi della sponsorizzazione del nuovo album e del tour musicale. Il tour al momento non prevede tappe in altre città richiestissime come Napoli, Torino o la natìa Sardegna.