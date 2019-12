in foto: Alcuni frame del video postato dal trapper Jordan Jeffrey Baby23

È stato denunciato per danneggiamento delle auto dei carabinieri e per le frasi offensive nei confronti all'Arma il trapper monzese Jordan Jeffrey Baby23, che due giorni fa ha diffuso un video nel quale viene ripreso mentre salta sul tettuccio di alcune auto dei carabinieri. Nel filmato girato a Napoli, in piazza Carità, nel cuore della notte, si vede il trapper inveire contro l'Arma dopo aver sputato e rovesciato un bicchiere di birra proprio sulle vetture dei militari parcheggiate.

Salvini: Se un giorno si trova in difficoltà chi chiama?

Il video, diventato virale in poche ore, ha scatenato la reazione anche del segretario della Lega Matteo Salvini che sulla sua pagina Facebook ha ripostato il video commentando: "Sputi, insulti e sfregi alle auto dei Carabinieri di Napoli, e questo genio se ne vanta pure…..E se un giorno si trova in difficoltà chi chiama? La fata turchina?Roba da matti – le parole di Salvini – p.s. Qualche mese di servizio militare o civile non avrebbero fatto male a questo vigliacco, sbaglio???". Parole alle quali hanno fatto seguito quelle di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che ha definito il video "schifoso". "Spero solo che per questo miserabile che sale sulle vetture dei #Carabinieri, sputando e gettandoci birra sopra, ci sia una pena esemplare – il commento della Meloni – così gli passa la voglia di fare il buffone oltraggiando Stato e #ForzedellOrdine". Un'azione, quella del cantante, volta secondo alcuni a pubblicizzare il suo ultimo video e che però gli è costata una denuncia.