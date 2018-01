Domani, venerdì 5 gennaio, come in molte città italiane anche a Milano sarà il grande giorno per gli amanti della moda e del risparmio: iniziano infatti i saldi invernali 2018. Tutte le principali vie dello shopping del capoluogo lombardo si preparano all'assalto dei consumatori, decisi a non farsi sfuggire le migliori offerte. Come sempre, nei primi giorni di saldi gli sconti saranno più contenuti, mentre più si andrà avanti e più i ribassi aumenteranno. Sarà però più difficile, man mano che passeranno i giorni, trovare i capi di abbigliamento delle giuste misure o quelli più desiderati.

Il picco di vendite è previsto nel weekend dell'Epifania.

Come ogni anno FederModaMilano ha fatto una stima di quanto spenderanno i milanesi per questi saldi. Le cifre, riportate dal "Corriere della sera", sono leggermente più alte rispetto alla media nazionale: ogni milanese spenderà infatti 165 euro (contro 143 euro di spesa pro capite a livello nazionale), mentre ogni famiglia spenderà circa 360 euro. In totale, si prevedono incassi per 426 milioni di euro per i commercianti di Milano e di tutta la Città metropolitana, previsioni in linea con quanto avvenuto lo scorso gennaio: "L’incremento di fiducia dei consumatori, registrato a dicembre dall’Istat, fa ben sperare il dettaglio moda e Milano aspetta di raccoglierne i benefici", ha detto il presidente di FedermodaMilano Renato Borghi. Il picco di vendite è previsto nel weekend dell'Epifania, tra il 5 e il 7 gennaio: è in questi giorni che, come detto, a fronte di sconti più bassi si potranno trovare le vere offerte, cioè i capi più desiderati proposti a un prezzo più accessibile.