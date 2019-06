Tempo di saldi estivi in tutta Italia dove a partire dai primi giorni di luglio inizierà la vendita a prezzi ribassati di tantissimi prodotti, da quelli beauty all'abbigliamento fino alla tecnologia. Nello specifico a Milano e nel resto della Lombardia i saldi estivi inizieranno il 6 luglio 2019 e termineranno il 3 settembre per una durata massima di 60 giorni così come previsto dal regolamento della regione Lombardia. Gli appassionati di shopping avranno dunque la possibilità di dedicarsi agli acquisti dei prodotti più amati e convenienti per due mesi approfittando degli sconti effettuati dai negozianti. Anche in questo senso sono tante le regole da rispettare come il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi, e dunque a partire dal 6 giugno 2019, sono tanti infatti i negozi che nei giorni precedenti a quella data hanno dato spazio a promozioni più o meno brevi.

Saldi estivi 2019: cosa dice la legge

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori invece, i commercianti sono obbligati a esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e di conseguenza la percentuale dello sconto o dell'eventuale ribasso, mentre non è obbligatorio ma solo facoltativo esporre il prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso. Inoltre tutta la merce in saldo deve essere esposta in negozio in un luogo separato da quella invece venduta a prezzo normale: qualora non fosse possibile ad indicare i prodotti in sconto è necessario che vi siano cartelli o altro che forniscano al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli. A tal proposito il commerciante non può indicare prezzi diversi da quelli effettivi, anche di partenza e in caso di controllo da parte degli organi preposti deve dimostrare la veridicità delle informazioni esposte. Infine il consumatore ha diritto alla sostituzione dell’articolo stesso o al rimborso del prezzo pagato presentando lo scontrino, qualora il prodotto si presenti con dei difetti.

Saldi estivi 2019: il calendario regione per regione

Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 17 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 3 settembre

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto.

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto

Puglia: dal 6 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 6 luglio al al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 6 luglio al 30 agosto

Umbria: dal 6 luglio al 30 agosto

Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 20 agosto

Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: dal 5 luglio al 17 agosto

Le informazioni utili sui saldi estivi 2019

Come ogni volta, quando si decide di acquistare merce in saldo bisogna prestare la massima attenzione onde evitare di cadere in truffe. A tal proposito la Guardia di Finanza ha diffuso alcuni consigli da seguire per affrontare al meglio gli acquisti durante i saldi. Dai prezzi alle modalità di cambio, ecco tutti i dettagli ai quali prestare attenzione e i consigli utili da seguire: innanzitutto è utile fare un giro tra i negozio qualche giorni prima dell'inizio dei saldi, per essere sicuri di trovare in negozio la stessa merce e non cose vecchie. Inoltre il negoziante deve applicare lo sconto dichiarato e non può cambiarlo al momento del pagamento alla cassa: in tal caso i militari consigliano di contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune.

Per quanto riguarda la prova degli abiti e gli eventuali cambi invece, come previsto dalla legge consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante, mentre un capo o un prodotto se non presenta difetti anche in questo caso può essere cambiato ma la scelta è rimessa alla discrezionalità del commerciante: il cambio infatti non è imposto per legge, né durante i saldi né durante le vendite normali. Infine i negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, la questione va segnalata alla società che emette la carta.