Nel corso di una diretta Facebook dei Giovani Democratici di Milano, il sindaco meneghino Beppe Sala ha risposto ad una domanda riguardante lo stato delle periferie della città. "A volte mi stanco di affrontare la questione sulle periferie come se fosse tutto un enorme mondo che non funziona, non è così", ha spiegato il primo cittadino milanese, aggiungendo che "ci sono quartieri che han fatto dei passi in avanti e quartieri che ancora ne devono fare".

Sala: Fatevi un giro altrove per capire quanto abbiamo noi

Durante la sua disanima, Sala ha spiegato che "guardando i numeri di ciò che abbiamo investito sulle periferie e ciò che abbiamo investito sul centro, non ho dubbi che questa amministrazione si sia attrezzata per privilegiare l'investimento pubblico sulle periferie". Il sindaco di Milano ha poi voluto offrire un confronto tra la sua città e le altre realtà italiane: "Ho vissuto a Roma, ho vissuto a Torino, ho vissuto in altre realtà. Non voglio essere sprezzante nei confronti di altri sindaci o di altre città, c'è obiettivamente molto da fare – ha detto Sala -, ma consiglierei a tutti di farsi un giro per altre realtà italiane e capire quanto noi abbiamo".

L'eurodeputato Fidenza: Periferie di Milano completamente abbandonate

Subito, è arrivata la risposta piccata di Carlo Fidenza, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che in una nota ha scritto: "Il sindaco Sala elogia le periferie di Milano, le esalta e le cita come esempio per le altre città italiane. Noi ci chiediamo dove viva. Le periferie di Milano sono completamente abbandonate, sono il regno dello spaccio, del degrado, delle occupazioni abusive delle case popolari, delle moschee illegali e dei centri sociali". Fidenza ha inoltre aggiunto che "le periferie di Milano, dove gli episodi quotidiani di violenza e degrado, non sono un esempio. Sono un’emergenza che il centrosinistra continua a ignorare e sulla quale noi chiediamo interventi immediati", ha poi concluso.