"Oggi torno piacevolissimamente a ringraziare i donatori che hanno contribuito al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano. Abbiamo raccolto 14 milioni". Esordisce così il sindaco di Milano Beppe Sala nel suo consueto video messaggio, parlando della distribuzione di tali risorse.

La distribuzione degli aiuti economici

Come annunciato già ieri, venerdì 8 maggio, da una nota del Comune, Sala conferma che "quattro milioni" sono stati stanziati "per il bisogno immediato delle famiglie più in difficoltà. Due milioni e mezzo verranno dati a nidi e materne privati e due milioni alle piccole iniziative del mondo della cultura in difficoltà estrema". Queste, a detta del primo cittadino milanese, "parte fondamentale del nostro tessuto sociale". I restanti 6 milioni circa verranno consegnati al Consiglio comunale che "disponeva già di 3 milioni di euro", spiega Sala, che continua: "Ora ne ha 9 per sostenere le piccole iniziative economiche di Milano. È il momento in cui chi ha di più aiuta chi ha di meno – ha detto il sindaco – perché siamo tutti sulla stessa barca". Come indicato dalla scritta sulla tazza mostrata in camera.

Sala: Ho chiesto più soldi all'Europa

L'ex commissario unico di Expo prende spunto da quest'ultima riflessione per parlare dell'Europa, confermando di essere un "europeista convinto" nel giorno in cui l'Europa celebra la sua festa. "Tutti noi abbiamo rispetto all'Europa sentimenti contrastanti – ha detto Sala -, la vorremmo diversa, ma io non vedo un'alternativa". Il primo cittadino fa riferimento ai pensieri del passato, quando "ci siamo riferiti al sistema atlantico, ma se questo è incardinato sugli Usa è chiaro che questi guardino a loro stessi", motivo per cui all'Italia, a detta del sindaco milanese, "rimane l'Europa, che è basata su una storia e un sistema di welfare, istituzionale e politico veramente evoluto". Con ciò, però, non viene suggerito di passare per controfigure ma, anzi, spiega Sala che è "un'Europa in cui bisogna cercare di essere protagonisti quindi è giusto che il nostro governo combatta le sue battaglie, ma io sto facendo la mia". Il sindaco di Milano annuncia quindi che "con le sindache di Amsterdam, Parigi e Barcellona ho scritto una lettera alla Commissione in cui chiediamo più protagonismo per le grandi città e quindi più fondi per noi per fare politiche sociali". "Speriamo ci ascoltino, noi insisteremo", ha infine chiosato Sala prima di salute i concittadini.