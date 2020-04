Il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare ai suoi concittadini come da diverse settimane a questa parte con un video pubblicato dai suoi profili social per aggiornare sull'emergenza Coronavirus. Il primo cittadino milanese, nell'appuntamento di oggi, domenica 5 aprile, si è concentrato sull'entrata in vigore della nuova ordinanza lombarda secondo cui chiunque, uscendo di casa, è obbligato a indossare una mascherina: "Lasciatemi dire che è un po' disorientante ricevere questa disposizione dalla Lombardia e sentire il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che stimo, dire "io non la metterò"".

Sull'ordinanza: Va applicata, ma che vengano garantite le mascherine

Sala garantisce comunque di voler "rimanere fedele a quanto detto dall'inizio, ovvero che le ordinanze e le direttive vanno applicate e non discusse. Certo è che chi è responsabile della sanità a vari livelli, deve fornire le mascherine perché oggi non ne arrivano". Il primo cittadino milanese parla anche del prezzo dei dispositivi di sicurezza personali venduti nelle farmacie, offrendo una sua riflessione: "In secondo luogo, mia personalissima opinione: è il momento di regolamentare il prezzo delle mascherine nelle farmacie. Non è una cosa normale ma questi non sono momenti normali".

Sala a Salvini: Chiese aperte a Pasqua? In Lombardia governi tu, fai fare un'ordinanza

E dopo aver introdotto il discorso sulla domenica delle Palme, "giornata in cui Gesù entra a Gerusalemme acclamato dalla folla su un asinello e dopo una settimana si trova in croce", Beppe Sala si rivolge direttamente al segretario della Lega Matteo Salvini che ieri, sabato 4 aprile, ha proposto la riapertura delle chiese per la celebrazione della Pasqua: "Mi sono sempre imposto di evitare polemiche e di usare toni moderati come farò – spiega Sala -, ma a Matteo Salvini devo rivolgere un'osservazione e una domanda, visto che chiede la riapertura delle chiese per Pasqua. L'osservazione è che io non sono d'accordo perché in questi momenti la propria fede possa e debba essere un fatto personale, ma la domanda è: se tu vuoi veramente arrivare a far aprire le chiese e non è solo un titolo per un giornale, beh allora devi fare una cosa molto chiara e chiedere alle regioni che governi, come Lombardia e Veneto, di fare un'ordinanza in tal senso. Altrimenti siamo sempre alla ricerca delle parole e non dei fatti". Il sindaco di Milano chiosa poi spiegando l'outfit elegante in giacca e cravatta nonostante il giorno festivo: "Sono vestito in giacca e cravatta perché tra poco incontrerò monsignor Delpini, il presidente della regione Lombardia Fontana e il prefetto di Milano perché siamo stati invitati alla messa della domenica delle Palme in Duomo in rappresentanza di tutta la città".