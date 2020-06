"Intendiamo valorizzare la principale piazza finanziaria del Paese, quella di Milano, quale centro di innovazione digitale del Paese". Si apre con questa citazione del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, il video messaggio quotidiano di Beppe Sala ai milanesi. Il sindaco meneghino spiega che "ci saranno più funzionari di Bankitalia in città e questa è una buona notizia per Milano e per il Paese, ma anche per l'Europa", poiché "il recovery fund finanzia in particolare la trasformazione digitale". Il nuovo progetto targato Bankitalia "è affidato a una milanese, Alessandra Perrazzelli, che siede nel direttorio".

Sala annuncia: Torre Galfa pronta entro luglio

Il sindaco di Milano parla poi dei "molti investimenti immobiliari su Milano", come l'annuncio di Unipol che "entro luglio inaugurerà la nuova torre Galfa in via Melchiorre Gioia". In seconda battuta, Sala parla della terza torre di Citylife che "è giunta quasi al termine dei lavori e verrà inaugurata abbastanza presto". Infine, c'è la Torre Milano, tra la Maggiolina e Isola, "che salirà fino a 80 metri". "Tutti i progetti – ha continuato il sindaco milanese – hanno senso in quanto sono sostenibili dal punto di vista ambientale". A tal proposito, Beppe Sala dice che "dobbiamo sempre tenere la direzione verso una città più sostenibile". Per questo motivo il primo cittadino rivela di sta dando "impulso affinché i progetti di nuove metropolitane, come l'allungamento dell'M1 a Baggio e dell'M5 a Monza, vadano avanti". In chiusura, il sindaco si concentra sulla questione relativa alle piste ciclabili, criticate per ragioni di traffico e sicurezza: "Qui ci possono essere polemiche e ovviamente tutti a loro modo hanno ragione, ma io segnalo un elemento di riflessione: la ciclabile di Venezia-Buenos Aires registra attualmente 6.000 ciclisti al giorno".