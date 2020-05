"Oggi solo buone notizie", assicura il sindaco di Milano Beppe Sala nel suo "Buongiorno Milano", in cui rivela che "ieri abbiamo avuto un incontro con gli altri sindaci delle Città Metropolitane insieme al premier Conte". Tale incontro era "importante" perché "noi chiedevamo più attenzione", ha detto Sala, aggiungendo che "infatti è stato un incontro teso con toni anche alti e ammetto che anche io sono stato un po' troppo ruvido".

L'annuncio: Alle Città Metropolitane altri 3 miliardi di euro

La foga del primo cittadino, dice, è giustificata dalla passione che mette "nella difesa dei miei cittadini. Detto ciò – continuato Sala -, abbiamo portato a casa degli ottimi risultati perché ci verranno assegnati altri 3 miliardi e maggiore flessibilità nella gestione bilancio". Questo è "significativo per Milano", sottolinea Sala, che sottolinea: "Se serve, il Comune si indebita, ma non voglio tagliare nessun servizio". La possibilità di attuare una politica di indebitamento sarebbe giustificata da "una struttura patrimoniale solida". Infine, dall'incontro con Conte è stato stabilito che i sindaci delle Città Metropolitane avranno "poteri commissariali per alcune opere specifiche, in particolare l'edilizia scolastica". Per questo motivo il sindaco ha ringraziato il primo ministro, "perché quando c'è da metterci la faccia, lui c'è".

Sala: WizzAir sposta la sua sede a Malpensa

La seconda buona notizia riguarda un premio ricevuto dalla città di Milano, il Car Sharing City Award, per il cui trionfo la città ha battuto "Madrid, Monaco, Parigi, Vancouver e Calgari. Tale riconoscimento – ha spiegato Sala – mira a premiare la nostra flotta di sharing ma anche l'attitudine dei cittadini di utilizzarle". In totale, a Milano, ci sono 3.000 auto, 13.000 bici, 2.600 scooter e 2.200 monopattini "che presto – garantisce il sindaco – diventeranno 6.000". Poi, il sindaco milanese svela che la compagnia aerea low cost WizzAir, "che ha mosso 40 milioni di persone da e per Milano nella sua storia, metterà la sua sede dell'Europa del Sud a Malpensa". Inoltre, garantirà 20 nuove rotte e "mille posti di lavoro in più, tra diretti e indiretti". L'ultima buona notizia riguarda la vittoria di un bando di Milano per cui la città riceverà 12 milioni di euro, poiché premiata per "i progetti sulla distribuzione alimentare".