Nel suo appuntamento quotidiano social con i cittadini, il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia che "Milano fa parte di C40, un'associazione che raggruppa le principali città del mondo". A capo dell'associazione c'è "Los Angeles e quindi il suo sindaco, il quale – ha aggiunto Sala – ha deciso di mettere in piedi una task force per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e l'ha affidata a me".

Ripartenza: Trenord e Atm avranno problema enorme, serve creatività

Il primo cittadino di Milano riconosce che questo "è un onore ma soprattutto un riconoscimento di come Milano sta fronteggiando quest'emergenza e delle sue capacità, perché quello che noi dobbiamo fare è esattamente questo: fronteggiare il problema, immagine il futuro ed essere collaborativi". Il sindaco di Milano cita, poi, con orgoglio, quanto fatto con Expo, ovvero "un capolavoro di collaborazione e pianificazione di ogni singolo dettaglio", un metodo di lavoro che ha permesso al Comune di portare a casa anche le Olimpiadi. "Ieri – dice Sala – sono stato critico nei confronti di Regione Lombardia ma al contempo ho scritto al presidente Fontana dimostrando la mia volontà di collaborare con lui e con la Regione". Il primo cittadino rivela che "Fontana mi ha chiamato ieri sera e lavoreremo perché abbiamo un mare di problemi davanti a noi che dovranno essere risolti. Vi faccio l'esempio dei trasporti, perché è chiaro che se vogliamo riaprire, Trenord e Atm avranno un problema enorme ma dobbiamo risolverlo, non possiamo sfuggirvi. Ci vorrà grande razionalità oltre che grande creatività".

La proposta: Il Governo acquisti biciclette elettriche

Per provare a porre rimedio a tali problemi, il sindaco di Milano ha spiegato di aver parlato con Colao, ipotizzando "che il governo finanzi l'acquisto di biciclette elettriche. È una soluzione, una delle soluzioni. E a noi competerà fare in modo che le biciclette potranno circolare meglio". Sala pensa che "se prima eravamo bloccati da mille burocrazie, in questa fase dovremo trovare con un po' di creatività il modo di permettere alle biciclette di muoversi per la città". Insomma, questa potrebbe essere una nuova fase per le istituzioni di collaborare seriamente per uscirne insieme, perché "come vedete non c'è un'unica soluzione – dice Sala ancora – ma ci deve essere la volontà di esaminare ogni singolo dettaglio, di ricorrere alle nostre capacità, di chiamare i cittadini alla collaborazione: se faremo tutto ciò, ne usciremo".