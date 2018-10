in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia sabato sera sulla metro di Milano. Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno della linea verde, mentre si trovava alla fermata di Cadorna. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 22 sulla banchina della linea verde. La vittima è una donna di 39 anni (in un primo momento si era ipotizzato che si trattasse di una ragazza più giovane), che stava attendendo un convoglio in direzione Gessate/Cologno nord. Poco prima dell'arrivo del treno la 39enne sarebbe finita sui binari, pare intenzionalmente. L'impatto col convoglio è stato inevitabile e mortale: per la 39enne non c'è stato nulla da fare e i soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, hanno potuto solo accertarne il decesso. Nel luogo della tragedia sono intervenuti anche agenti della Polfer e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che dovranno ricostruire la dinamica dell'episodio. Stando a quanto trapelato, la donna si sarebbe gettata volontariamente sui binari: si tratterebbe dunque di un suicidio, reso ancora più drammatico dal fatto che sia avvenuto nel pieno della movida di un sabato sera milanese.