Hanno fatto irruzione in un circolo anziani ed hanno razziato al suo interno soldi e gelati, per poi scappare a gambe levate. La vicenda è accaduta al Centro Diurno Aurora – Acli del Comitato Comunale Anziani di Calvatone, nel Cremonese. Il centro aveva chiuso sabato sera attorno alle 20.15: ad accorgersi del furto, è stata una delle volontarie che segue il Centro Aurora. Dalle prime ricostruzione, pare i ladri abbiano agito praticamente a colpo sicuro.

Una volta riusciti ad entrare nel centro, infatti, sono andati diretti al bancone del bar, svaligiandone i cassetti e prelevando tutti i contanti che erano all'interno, pari a circa 250-270 euro, per poi provare a forzare la cassaforte che si trova nello stanzino vicino. Ma qui hanno fallito il colpo: prima hanno provato a forzarla con delle forbici, poi hanno provato con un cacciavite e perfino con un cucchiaino, tutti ritrovati sul posto, ma non c'è stato nulla da fare e alla fine hanno dovuto desistere. Ma hanno deciso comunque di "arrotondare" in altra maniera: una volta capito che la cassaforte fosse inviolabile, hanno rovistato nell'ufficio all'interno del centro per poi rubare anche dei gelati dal frigorifero, per poi scappare. Un colpo che, per la dinamica e per il bottino, lascia pensare non si sia trattato di ladri professionisti, ma di ladruncoli che potrebbero aver puntato il centro anziani credendo ad un "facile colpo" e che invece si è rivelato, per quanto riguarda la cassaforte, inviolabile. Da qui la decisione di arraffare quanto fosse alla loro portata: pochi soldi in contanti nei cassetti e gelati nei frigoriferi.