Erano specializzate in furti di mezzi pesanti da lavoro e materie prime le 11 persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Milano in tutta la Lombardia e anche in provincia di Piacenza. Otto persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari, tutte in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza. Gli indagati sono cittadini italiani dai 24 ai 68 anni ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e riciclaggio. A condurre le indagini, iniziate nel 2016 dopo alcuni furti di mezzi pesanti, sono stati i carabinieri della compagnia di Vimercate. L'inchiesta ha portato i militari dell'Arma a scoprire un gruppo criminale ben strutturato, specializzato in furti di trattori stradali e di targhe di autoarticolati, nonché di materie prime quali gasolio, polimeri, attrezzature da lavoro e materiali da imballaggio. Il bottino dei furti, complessivamente, si aggira sul milione di euro circa.

All'interno del sodalizio criminale ciascuno aveva un compito specifico: alcuni facevano i pali, altri guidavano i mezzi rubati o quelli con cui venivano compiuti i furti. Il covo e il deposito della merce rubata era un capannone a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. Tutti i ricavi dei colpi venivano gestiti in maniera "centralizzata" dalla banda: il denaro ottenuto serviva anche al sostentamento dei componenti eventualmente arrestati. Otto i furti messi a segno, altrettanto quelli tentati e non riusciti. I carabinieri hanno recuperato due trattori, due semirimorchi, un autocarro, un escavatore, tre muletti e circa 600 litri di gasolio. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province lombarde di Monza e Brianza, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, oltre che nel Piacentino.