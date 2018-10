Ha sfruttato un attimo di distrazione dell'autista del bus usato dai pendolari per portar via dal bagagliaio lo zaino di un passeggero di 57 anni già seduto a bordo, ignaro di tutto. Ma è andata male al ladro, un pregiudicato kosovaro di 44 anni arrestato dai carabinieri all'angolo tra via Filzi e via Lazzaroni, a Milano.

Alle 15 di ieri l'uomo , dopo aver rubato sottratto il bagaglio dal bus di linea è stato però notato da altre persone e inseguito per un breve tratto, i carabinieri in servizio in zona lo hanno bloccato e hanno restituito la borsa al proprietario..