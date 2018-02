in foto: Foto di repertorio

Ruba una borsa in un negozio del centro di Voghera: è un regalo alla sua ragazza per la festa di San Valentino. Il responsabile del furto è un 39enne di Catania, arrestato dai carabinieri e giudicato oggi con il rito direttissimo al Tribunale di Pavia. E' successo nella serata di ieri in una boutique del centro di Voghera, provincia di Pavia. L'uomo ha spiegato al giudice di aver rubato la borsa solo perché voleva fare un regalo alla sua fidanzata per la festa di San Valentino. L'uomo avrebbe alcuni precedenti per reati simili

Rubata una borsa dal valore di 400 euro per regalarla alla fidanzata.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il 39enne è entrato nel negozio, ha approfittato di un momento di distrazione di una commessa, ha rubato la borsa ed è scappato a piedi. La borsa rubata avrebbe un valore di circa 400 euro. I carabinieri, avvertiti dal titolare del negozio, sono immediatamente intervenuti sul posto e, grazie anche alla collaborazione di alcuni passanti, sono riusciti a fermare il ladro. Oggi l'uomo è stato processato. Secondo quanto si apprende, è stato processato con il rito direttissimo e avrebbe patteggiato una pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione e il pagamento di una multa di 4mila euro.