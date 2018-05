in foto: Un’immagine della "Deejay Tri", gara di triathlon che si è tenuta a Milano: la bici rubata era di un team che aveva partecipato alla competizione (Facebook)

Un ragazzo di 29 anni è ricoverato in coma all'ospedale Niguarda di Milano: è caduto mentre cercava di fuggire dopo aver commesso un furto. Il giovane, in compagnia di alcuni complici, domenica pomeriggio è arrivato in auto in un parcheggio di Novegro, nei pressi dell'Idroscalo, "puntando" il furgone di un team di atleti che aveva appena partecipato alla Deejay Tri, gara di triathlon che si è tenuta a Milano sabato e domenica. Il ragazzo, un cittadino italiano, ha forzato il portellone del mezzo e ha rubato una costosa bicicletta di marca Masciarelli, del valore di settemila euro. Il proprietario della bici, che stava mangiando in un ristorante nei pressi del parcheggio con gli altri amici, si è però accorto del furto ed è uscito dal locale nel tentativo di inseguire i ladri. Il 29enne è riuscito a caricare la bici sull'auto dei complici ed è salito sulla vettura mantenendosi in equilibrio precario: i complici sono partiti a tutta velocità e il 29enne ha perso la presa, cadendo per terra. Nella caduta il ragazzo ha urtato con violenza la testa sull'asfalto: soccorso dal 118, chiamato dalla stessa persona che aveva subito il furto, il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è ora ricoverato in coma farmacologico.

Ricercati i complici del 29enne

La bici, nel frattempo, è stata recuperata dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, grazie al numero di targa dell'auto dei ladri che la persona derubata era riuscito a prendere. I militari sono risaliti alla vettura e hanno poi trovato la costosa bici nel campo nomadi di via Chiesa Rossa, già in passato al centro di numerosi episodi di cronaca. Nessuna traccia, invece, dei tre complici del 29enne, adesso ricercati dai carabinieri: non hanno esitato a lasciare per terra il loro amico, agonizzante.