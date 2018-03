in foto: Il ladro in azione

Con i suoi 26 anni, i jeans strappati com'è di moda e un maglione, il ladro che lo scorso mercoledì a Milano si aggirava nella hall di un albergo nei pressi della stazione Centrale non destava alcun sospetto. E così anche un ospite dell'hotel, un irlandese in città per un'importante presentazione di lavoro, non si è preoccupato della sua presenza: ha lasciato il suo pc in carica su un tavolino in un angolo della hall per recarsi al bar. Quando è tornato, però, il suo computer non c'era più: se n'era impossessato il 26enne, cittadino francese che subito dopo il furto è corso in aeroporto per tornare con la refurtiva Oltralpe.

Per sua sfortuna, il lavoro della polizia locale di Milano è stato rapidissimo. Dopo aver individuato il ladro grazie alle telecamere di sorveglianza dell'albergo, gli agenti, capendo che il 26enne avrebbe cercato di scappare dall'Italia e di tornarsene in Francia, hanno avvisato la Polaria che ha dato l’allerta di ricerca del giovane francese in tutti gli aeroporti milanesi. E così, poche ore dopo il furto, il giovane malvivente è stato fermato a Malpensa, mentre cercava di imbarcarsi su un volo per la Francia. Il computer rubato era nello zaino: è stato restituito al legittimo proprietario che, oltre a recuperare un oggetto del valore di oltre duemila euro, ha ringraziato di cuore gli agenti. Il giorno seguente, infatti, aveva in programma un'importante presentazione di lavoro che era memorizzata nel suo pc. Per il ladro, invece, è scattata una denuncia per furto aggravato: "Grazie alla proficua collaborazione con i gestori dell’hotel e con le altre forze dell’ordine è stato possibile restituire al legittimo proprietario un prezioso strumento di lavoro. La costante dedizione della Polizia Locale nel perseguire i reati predatori è al servizio anche dei turisti che sempre più numerosi visitano la nostra città", ha affermato il comandante della polizia locale, Marco Ciacci.