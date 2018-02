Un uomo di 52 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver rubato le offerte all'interno della chiesa San Martino a Bollate, alle porte di Milano. Ieri pomeriggio l'uomo è stato fermato dai carabinieri della tenenza di Bollate subito dopo aver "ripulito" l'offertorio che si trova vicino all'altare. Nelle sue tasche aveva i 50 euro in monetine, bottino del furto, oltre agli attrezzi del mestiere con cui aveva rubato le offerte. Al 52enne, "inchiodato" dalle prove schiaccianti, non è rimasto che ammettere il furto: per l'uomo, un cittadino algerino irregolare in Italia, nullafacente e con precedenti penali, sono così scattate le manette.

Ecco come agiva il ladro.

Come agiva il 52enne? Sono stati gli stessi attrezzi trovatigli addosso, oltre ad alcune fotografie scattate all'interno della chiesa, a smascherarlo. Il ladro è entrato in chiesa e, giunto vicino all'offertorio, vi ha introdotto all'interno delle pinzette e delle piccole aste in ferro alle cui estremità aveva attaccato del nastro biadesivo. I soldi delle offerte sono rimasti attaccati agli strumenti e sono stati così facilmente estratti dalle piccole fessure dell'offertorio. Al 52enne è contestato il solo furto all'interno della chiesa di San Martino in Bollate, anche se potrebbe essere il responsabile anche di altri episodi analoghi. Negli scorsi giorni, infatti, un misterioso ladro di monetine era stato segnalato anche tra altre chiese e oratori di Bollate e Baranzate, sempre nel Milanese: tre gli episodi, dietro ai quali potrebbe esserci sempre il 52enne.