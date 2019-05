in foto: Immagine di repertorio

Ruba l'automobile alla mamma, provoca un incidente e poi scappa. E' successo domenica a Soncino, provincia di Cremona. L'incidente, stando a quanto riporta il Giorno, è avvenuto in via Brescia, dove due macchine si sono scontrate frontalmente. A bordo della prima ci sono tre persone e alla guida della seconda c'è un ragazzo. Inizialmente quest'ultimo si ferma, scende dall'auto, ma quando gli viene chiesto di mostrare i documenti risale in macchina e scappa a tutta velocità.

Il ragazzo, 19 anni, guidava senza patente

I tre, rimasti feriti in maniera non grave, raccontano l'accaduto ai carabinieri intervenuti sul posto e forniscono loro il numero di targa della vettura pirata. Rintracciata la proprietaria dell'auto, una donna di Soncino, i militari si presentano a casa sua. Lei sostiene di non sapere nulla della vicenda, ma quando mostra la macchina ai carabinieri si accorge di alcune ammaccature. Chiama così il figlio di 19 anni e quest'ultimo, interrogato e messo alle strette, ammette le sue responsabilità. Confessa di aver preso l'automobile di nascosto e di aver provocato l'incidente. Tra l'altro, hanno in seguito verificato i carabinieri, il giovane non avrebbe neanche potuto guidare la macchina perché privo di patente. Denunciato dai militari, dovrà rispondere delle accuse di omissione di soccorso, lesioni e guida senza patente.