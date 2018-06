La ludopatia è un vero e proprio disturbo psichico che può portare chi ne è affetto a comportamenti incontrollabili. Ne sa qualcosa la donna di 76 anni che a Sesto San Giovanni, popolosa cittadina a nord di Milano, si è trovata privata di 600 euro dal suo conto corrente, l'equivalente della sua pensione. A rubarglieli, come si è scoperto in seguito, è stata una donna di 43 anni del posto, conosciuta nella zona proprio perché affetta da dipendenza da gioco d'azzardo. La donna, come ha riferito il quotidiano "La Repubblica" che ha dato la notizia, era nello stesso bar ricevitoria di viale Gramsci in cui è entrata l'anziana. La 76enne si è fermata giusto il tempo di giocare a un "gratta e vinci": la 43enne ne ha approfittato per rubarle dalla borsa il bancomat e andare a prelevare i 600 euro – in due tranche – dalla posta accanto, per andarseli probabilmente a giocare in qualche sala slot.

La vittima del furto se ne è accorta solo quando è andata a sua volta a prelevare, vedendosi però negare l'operazione. Disperata, è andata a sporgere denuncia ai carabinieri, temendo che qualcuno le avesse clonato la tessera elettronica. In realtà, grazie alle immagini di sorveglianza di alcune telecamere, i militari dell'Arma sono riusciti a scoprire cosa fosse accaduto. La 43enne è stata identificata e denunciata: ha spiegato di aver perso la testa e ha restituito all'anziana l'intera somma, fondamentale per arrivare alla fine del mese.