Era un vero e proprio professionista dei furti di carburante dagli autobus di linea. Un uomo di 50 anni, residente a Legnano, nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri mentre stava "lavorando" in trasferta a Busto Arsizio, nel Varesotto. L'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato mentre stava rubando circa duemila litri di gasolio dagli autobus di linea parcheggiati all'interno del deposito della società "Stie spa", che gestisce il trasporto pubblico a Busto Arsizio e in altri comuni lombardi (Rho, Legnano, Seregno e Saronno). Il 50enne è stato fermato da alcuni carabinieri in borghese, che da tempo stavano monitorando il deposito nel tentativo di venire a capo alle segnalazioni di altri furti. L'uomo aveva dei precedenti specifici: lo scorso anno era stato arrestato nello stesso luogo e per il medesimo reato. In quella circostanza, però, ad accompagnarlo erano stati il figlio e una terza persona. In questo caso il 50enne ha provato a fare tutto da solo: l'esito è stato lo stesso, con le manette scattate ai suoi polsi.