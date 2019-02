in foto: [Foto di repertorio]

Un grave incidente ha sconvolto questa mattina Rozzano, comune alle porte di Milano. Un suv Nissan Qashqai guidato da un uomo di 74 è uscito fuori strada mentre percorreva via Alberelle travolgendo due donne che in quel momento stavano camminando sul marciapiede. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11: sul posto dopo l'impatto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, con tre ambulanze alle quali si è aggiunto un elisoccorso viste le gravi condizioni delle due ferite.

Una donna è stata trasferita in codice verde al Policlinico, mentre la seconda è giunta in condizioni più serie all'Humanitas. Fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. Anche il guidatore vista l'età è giunto al Pronto Soccorso in via precauzionale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri insieme con gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto. Ancora da chiarire i motivi per i quali il suv abbia sbandato per poi finire la sua corsa sul marciapiede. e la propria macchina ed è "volato" sul marciapiede, dove in quel momento si trovavano le signore.