in foto: Immagine di repertorio

È stato investito da un'automobile mentre camminava su un marciapiede, ma il conducente alla guida del veicolo non si è fermato per soccorrerlo ed è fuggito. L'episodio è avvenuto in via Monte Amiata a Rozzano nella giornata di ieri, lunedì 20 gennaio, intorno alle 5 di pomeriggio. Vittima dell'incidente un ragazzo di 15 anni: l'auto incriminata non è stata identificata dagli agenti della polizia locale al lavoro per fare chiarezza su quanto avvenuto. Dopo l'impatto con la vettura il ragazzo è stato subito soccorso dal personale sanitario, intervenuto con un'ambulanza della croce viola che ha trasferito il ragazzo all'ospedale San Paolo di Milano.

L'appello delle forze dell'ordine

La polizia locale sta cercando di ricostruire quanto successo in via Monte Amiata, nei pressi del parcheggio del campo sportivo di Rozzano. Fino a questo momento non è ancora stato possibile risalire alla targa dell'auto pirata che ha investito il 15enne. Intanto le forze dell'ordine invitano chiunque abbia assistito all'incidente a denunciare l'episodio cercando di fornire una descrizione completa del veicolo incriminato. Per farlo è possibile rivolgersi al numero del comando della polizia locale: 0289200785. Solo qualche giorno fa un episodio simile è accaduto a Milano, dove due donne a bordo di una vettura hanno investito una tredicenne senza chiamare i soccorsi, ma caricandola in macchina e accompagnandola a casa senza così richiedere l'intervento di polizia e 118.