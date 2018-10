Ha continuato a guidare anche se nella sua vita non ha mai conseguito la patente. E così si è reso protagonista di un record di certo non edificante: in un anno gli sono state sequestrate ben cinque auto. Protagonista della vicenda è un uomo di 36 anni di nazionalità kosovara residente a Rovato, in provincia di Brescia. Il 36enne ha continuato imperterrito a mettersi al volante, anche di vetture di grossa cilindrata, nonostante non avesse mai avuto la patente. Gli agenti della polizia locale di Rovato hanno imparato a conoscerlo: quest'anno lo avevano giù fermato quattro volte, ogni volta sequestrandogli la vettura su cui si trovava. Nell'ultima circostanza è finita anche peggio: i vigili lo hanno notato al volante di una Renault con targa tedesca. Dopo essere stato fermato, dai controlli è emerso che il 36enne aveva sostituito la targa italiana con quella tedesca. La vettura gli è stata sequestrata ma, in più, oltre alle solite denunce l'uomo dovrà pagare anche una multa per contraffazione e mancata copertura assicurativa. Chissà se questo nuovo intervento della polizia locale, il quinto quest'anno, servirà per far desistere il 36enne dal guidare senza patente o lo spingerà finalmente a prenderla.