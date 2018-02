Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di lesioni gravi. Il 30enne, un cittadino marocchino, è accusato di aver picchiato a calci e pugni una ragazza di 24 anni, sua connazionale, che aveva rifiutato le sue avances. Una violenza inaudita: il 30enne ha fratturato con un calcio tibia e perone della gamba destra della giovane. L'episodio è avvenuto sabato notte in via Comacchio, nel quartiere milanese di Corvetto. Il 30enne ha inseguito per strada la ragazza, che aveva conosciuto alcuni giorni prima su un social network, e l'ha brutalmente picchiata.

La nottata a base di alcol e cocaina.

I due, dopo essersi conosciuti e aver chattato sui social network, avevano deciso di vedersi. All'incontro, nell'abitazione del 30enne in via Bessarione, aveva partecipato anche un'amica della 24enne. L'incontro si è tramutato in realtà in un festino a base di alcol e droga, nello specifico cocaina. All'indomani della nottata di sballo il 30enne ha tentato un approccio sessuale con la 24enne, ma è stato respinto. Questo ha scatenato la sua brutale reazione: l'uomo ha rincorso la ragazza, nel frattempo fuggita in strada assieme all'amica, e dopo averla raggiunta l'ha picchiata. La malcapitata è stata soccorsa da un'ambulanza del 118. Prima di essere ricoverata al Policlinico ha indicato ai poliziotti l'appartamento in cui l'aggressore si era rifugiato dopo il pestaggio. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore. La 24enne è stata invece ricoverata in codice giallo per le fratture riportate, oltre a lievi escoriazioni: è attesa adesso da un lungo periodo di riabilitazione.